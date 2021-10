I produttori di vaccini COVID si preparano per una variante peggiore di Delta

MeteoWeb

L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha fatto una promessa coraggiosa a giugno. In piedi accanto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una conferenza stampa a St Ives, nel Regno Unito, poco prima del vertice del G7, Bourla ha affermato che se dovesse sorgere la necessità di un nuovo vaccino contro il COVID-19, la sua azienda potrebbe prepararne uno entro 100 giorni.

Il bisogno a cui si riferiva è il possibile emergere di una “variante di fuga“, un ceppo dominante di SARS-CoV-2 che elude l’immunità che si dovrebbe ottenere grazie agli attuali vaccini e le infezioni precedenti. Nessun ceppo di questo tipo è stato ancora identificato, ma Pfizer e altri importanti produttori di vaccini COVID-19 si stanno preparando per questo scenario.

Cosa serve per essere abbastanza agili da progettare e testare un vaccino aggiornato contro un ceppo virale sconosciuto, a tempo di record? Nature ha parlato con tre produttori di vaccini COVID-19 – Pfizer, Moderna e AstraZeneca – per scoprire esattamente come si stanno preparando.

Negli ultimi mesi, tutte e tre le società hanno eseguito prove generali esercitandosi su varianti conosciute di SARS-CoV-2. Ciò comporta l’aggiornamento dei loro vaccini per abbinare varianti come Beta e Delta, testarli in studi clinici, mettere a punto i loro flussi di lavoro interni e coordinarsi con i regolatori. Il loro obiettivo è imparare da questi ‘test di riscaldamento’ e appianare i nodi nei loro processi, in modo che possano muoversi velocemente se, o quando, emerge una vera variante di fuga.

“Ad un certo punto, inevitabilmente, dovremo creare vaccini varianti – se i vaccini sono il modo in cui verrà mantenuta l’immunità della popolazione – ma non siamo al punto in cui possiamo prevedere con sicurezza l’evoluzione del virus“, afferma Paul Bieniasz, virologo della Rockefeller University di New York City. “Esercitarsi con le varianti esistenti sembra un approccio ragionevole“.

La prima generazione di vaccini COVID-19 sembra resistere contro Delta e altre varianti note, almeno nella prevenzione di malattie gravi e ospedalizzazione. Pfizer, Moderna e AstraZeneca affermano che i loro vaccini, basati sul ceppo SARS-CoV-2 originale rilevato per la prima volta a Wuhan, in Cina, offrono ancora la migliore protezione contro tutte le varianti conosciute. “In questo momento non c’è davvero bisogno di creare un nuovo vaccino che sia più efficace, perché sembra che i vecchi funzionino molto bene [contro] la variante Delta“, afferma Kathryn Edwards, direttore scientifico del vaccino Vanderbilt Programma di ricerca presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville, nel Tennessee.

Se emerge una variante di fuga, i produttori di vaccini a RNA come Pfizer e Moderna potrebbero probabilmente progettare e sintetizzare un primo prototipo di iniezione contro di essa in pochi giorni . I vaccini a vettore virale, come quello di AstraZeneca, potrebbero seguire da vicino. Fare un vaccino a RNA in genere comporta la generazione di una nuova sequenza genetica e l’incapsulamento in una sostanza grassa come un lipide. I vaccini a vettore virale vengono generati inserendo la sequenza genetica chiave in un virus portatore innocuo, coltivando grandi quantità del virus in un bioreattore e purificandole. Ma prima che questi colpi possano essere distribuiti, dovranno essere testati sugli esseri umani e ciò richiederà tempo. Quindi le aziende farmaceutiche stanno facendo corse a secco. Pfizer, con il suo partner BioNTech, con sede a Magonza, in Germania, sta testando un vaccino RNA beta-specifico in uno studio clinico randomizzato e controllato con placebo con un massimo di 930 partecipanti. Ad agosto, le aziende hanno iniziato una sperimentazione di un vaccino multivalente che prende di mira sia le varianti Delta che Alpha.

“Non lo stiamo facendo perché in realtà pensiamo di aver bisogno di un nuovo vaccino per quei ceppi“, afferma Philip Dormitzer, vicepresidente e direttore scientifico dei vaccini virali e dell’mRNA presso Pfizer, con sede a New York City. “Vogliamo mettere in pratica tutti gli aspetti dell’esecuzione di un cambio di ceppo – la ricerca preclinica, la produzione, i test clinici e le presentazioni normative – in modo che se vediamo una variante là fuori che sfugge davvero all’immunità vaccinale, siamo pronti a partire veloce.” Dormitzer afferma che Pfizer attualmente non ha intenzione di distribuire i suoi vaccini Beta o Delta tra il pubblico.