Canarie, il pennacchio eruttivo del vulcano Cumbre Vieja si scontra con lo strato d’aria sahariana: il suggestivo effetto – VIDEO

MeteoWeb

Da quando è iniziata il 19 settembre scorso, l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja ha portato tanta distruzione e paura sull’isola di La Palma, alle Canarie, distruggendo oltre mille edifici e centinaia di ettari di territorio. Ma in questa distruzione, sono tante le immagini spettacolari che l’eruzione sta regalando. Tra queste, c’è l’effetto dell’interazione del pennacchio eruttivo del vulcano con l’inversione termica in cima allo strato d’aria sahariana, che lo costringe a spostarsi orizzontalmente a 5.300 metri sul livello del mare, come spiega l’AEMET (l’Associazione Statale di Meteorologia Spagnola) in un tweet a corredo del video che trovate in fondo all’articolo.

“Il vulcano emette impulsi di diversa intensità che provocano queste onde”, viene spiegato. L’effetto è davvero suggestivo.