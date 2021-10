La Calabria risparmiata dal peggio del maltempo: frane, smottamenti e allagamenti nel Catanzarese ma nessuna criticità

MeteoWeb

Non si sono verificate le piogge alluvionali previste oggi sulla Calabria. Forti piogge hanno colpito le zone ioniche della regione nella notte e nel primo mattino, ma poi nel pomeriggio non sono avvenute le precipitazioni previste dai modelli. E’ intervenuta una circolazione più orientale che meridionale, con asse più basso e sistemi che convergono più verso la Sicilia orientale che verso la Calabria. Così, alle ore 20, si registrano 153mm a Fabrizia, 147mm a Chiaravalle, 121mm a Serra San Bruno, 99mm a Platì, 97mm a Santa Caterina dello Ionio, 89mm a Cittanova, Santa Cristina d’Aspromonte, 81mm a Scilla, 79mm a Petronà, 61mm a Soverato, 44mm a Catanzaro.

Proprio nel Catanzarese, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti a causa delle piogge. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco nella provincia per alberi divelti, verifiche di infiltrazioni d’acqua e piccoli smottamenti che, secondo quanto reso noto, non hanno creato grosse criticità e sono state risolte dalle forze ordinarie di soccorso. Questa mattina il comandante provinciale ha inviato una squadra di unità Speleo Alpino Fluviale della sede centrale ad effettuare dei sopralluoghi negli alvei dei corsi d’acqua presenti sulla zona ionica della provincia per verificare lo stato dei luoghi ed assicurarsi che non ci fossero eventuali impedimenti al normale deflusso delle acque. Nel pomeriggio un piccolo smottamento ha interessato il costone in prossimità del cavalcavia di località Siano, nel comune di Catanzaro, dove l’intervento dei Vigili del Fuoco insieme al personale Anas ed alla Polizia Locale, è valso alla messa in sicurezza del sito. Sempre nel pomeriggio, la squadra Speleo Alpino Fluviale è stata inviata nei comuni di Badolato ed Isca Marina a causa di un forte, ma breve temporale che ha creato qualche disagio ma nessuna criticità particolare. I Vigili del fuoco hanno verificato sottopassi e zone a rischio allagamento per accertarsi che non vi fossero veicoli o persone in difficoltà.

Lungo la strada statale 278 “di Potame” è provvisoriamente chiuso al transito il tratto compreso tra il km 12,500 ed il km 13,450, nel territorio comunale di Domanico, in provincia di Cosenza, a causa della caduta sul piano viabile di un masso dalla parete rocciosa, posta a monte della statale. Attualmente il transito è interdetto in entrambi i sensi di marcia; le deviazioni sono segnalate in loco lungo viabilità alternative. Sul posto è intervenuto personale di Anas per la gestione della viabilità.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: