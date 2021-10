Expo Dubai, la prima astronauta donna degli Emirati Arabi: “l’esplorazione spaziale non è limitata a un solo genere o a un Paese”

MeteoWeb

“E’ una grande responsabilità essere la prima astronauta donna araba. Il campo dell’esplorazione spaziale non è limitato a un solo genere o a un Paese: lo Spazio è per tutti. Voglio che le donne arabe siano incoraggiate dal mio esempio a entrare in questo settore“: lo ha dichiarato Nora Al Matrooshi, la prima donna degli Emirati Arabi ad essere stata scelta per diventare astronauta, durante la settimana dedicata allo Spazio a Expo Dubai.

L’astronauta Al Matrooshi è stata selezionata insieme al collega Mohammed Al Mulla per la prossima missione degli Emirati Arabi, che punta a portare i propri astronauti sulla Luna.

“Insieme al mio collega Al Mulla, abbiamo iniziato il nostro tirocinio formativo presso il Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) e abbiamo iniziato l’addestramento di volo, stiamo rafforzando i muscoli delle mani e studiare il russo,” ha spiegato l’astronauta emiratina durante il convegno centrale nel Dubai Exhibition Center di Expo.

A chi le ha chiesto quale consiglio si sente di dare alle ragazze che vogliono diventare astronauta, Al Matrooshi ha detto: “Il mio consiglio è sforzarsi di raggiungere i propri obiettivi. Anche se sembra impossibile, esistono sempre delle opportunità, tocca a noi crearle“.