Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Siracusa, +13°C a Perugia, +10°C a Campobasso

Tempo ancora diffusamente instabile oggi al Centro-Sud, dove insiste una circolazione settentrionale con afflusso di correnti piuttosto fredde per il periodo, che ha portato una neve eccezionalmente prematura in Calabria e neve fino a 1.400 metri di quota in Abruzzo. Le minime mattutine in diverse città, anche pianeggianti, del Nord e sulle colline appenniniche si sono attestate sui +4/6°C, valori sostanzialmente invernali. Temperature massime in lieve, generale aumento al Centro-Nord e in calo al Sud.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 11 ottobre 2021, in alcune località italiane: