Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Mazara del Vallo, +24°C a Cagliari, +14°C a Bologna

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo, in azione da qualche giorno al Sud, ha poche vie di espansione, a causa dell’opposizione di un’alta pressione verso l’Est Europa, per cui sta insistendo con la sua azione perturbata sulle stesse aree, in particolare Calabria ionica e Sicilia orientale, e continuerà a farlo anche nel corso dei prossimi giorni. Oggi Catania è stata letteralmente devastata da un violento nubifragio, che ha lasciato la città sott’acqua e provocato anche una vittima.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 26 ottobre 2021, in alcune località italiane: