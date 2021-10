L’uragano Pamela innesca allagamenti lampo in Texas: 2 vittime a San Antonio, trascinate via dalla furia dell’acqua

MeteoWeb

Dopo il passaggio senza gravi danni in Messico, l’uragano Pamela ha provocato vittime e allagamenti lampo in Texas: i corpi senza vita di una donna e di una bambina sono stati trovati a San Antonio, in Texas. L’uragano Pamela ha effettuato il landfall sulla costa pacifica mercoledì ed è poi arrivato, come depressione, nell’entroterra nel Texas centrale e nell’Oklahoma sudorientale.

Le vittime sono componenti di una stessa famiglia, che si trovavano in veicoli trascinati via dal torrente Martinez, secondo quanto ha confermato lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar.

Altre persone a bordo delle auto sono state tratte in salvo.