Maltempo, disastroso nubifragio a Catania: il sindaco chiude i negozi, “non uscite di casa”

Un violento nubifragio, a seguito delle ingenti piogge dei giorni scorsi, sta mettendo in ginocchio Catania, letteralmente sommersa dall’acqua. Nel disastro che sta colpendo la città etnea, si registra anche una vittima. “Da ieri la nostra città vive una drammatica situazione legata alle condizioni meteorologiche che stanno flagellando tutta la parte orientale della Sicilia, eventi eccezionali senza precedenti per violenza e intensità. Purtroppo un uomo è morto a Gravina, vittima di fenomeni atmosferici estremi che, come a Scordia, ci colpiscono con altri lutti. Per la gravità della situazione ho disposto, in accordo con il prefetto, la chiusura immediata di tutte le attività commerciali a eccezione di farmacie, delle attività alimentari e di prima necessità“, ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

“Tutti gli uomini e le donne della Protezione civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai Vigili del fFuoco e alle forze dell’ordine – aggiunge -. Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per il livello raggiunto dalla pioggia, quasi 150 millimetri caduti in poche ore“. Pogliese quindi esorta i catanesi a “non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione Civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore”.

A causa del maltempo, tutte le attivita’ didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio dell’Universita’ di Catania previste per la settimana in corso (da martedi’ 26 fino a sabato 30 ottobre 2021) – incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa – si terranno esclusivamente in modalita’ a distanza tramite piattaforma MS Teams. Lo rende noto lo stesso Ateneo, sottolineando che le strutture rimarranno aperte per tutte le altre attivita’.

