Tra i numerosi comuni calabresi che per la giornata di domani hanno disposto la chiusura delle scuole vi è anche Reggio Calabria. La Protezione Civile, che aveva emanato allerta rossa per maltempo già per la giornata di oggi, ha prolungato la misura.

Ecco il link con l’elenco completo di tutti i comuni di Calabria e Sicilia che hanno deciso di chiudere le scuole:

