Maltempo Calabria: forti mareggiate sulla costa jonica, barca si arena sulla spiaggia di Bovalino [FOTO]

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo causata dal Ciclone Mediterraneo, che attualmente sta assediando la Calabria.

Anche oggi gran parte della regione è sferzata da forti venti e interessata da intese precipitazioni che hanno provocato l’esondazione di fiumi ed il distacco di frane che stanno creando problemi alla viabilità.

Il maltempo imperversa in particolare sulla costa jonica della regione: a Bovalino si registra pioggia insistente, vento forte e mareggiate, che stanno creando disagi.

“Dal sopralluogo appena concluso si è verificato che un’imbarcazione da diporto si è arenata sulla nostra spiaggia all’altezza della rotonda di San Francesco da Paola,” ha spiegato il sindaco Vincenzo Maesano.

“Da informazioni assunte con le autorità competenti sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo. Sul posto non sono state rinvenute persone e comunque sono al vaglio diverse ipotesi“.

