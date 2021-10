MeteoWeb

Al Centro/Sud è in azione un vortice depressionario, in seno a una saccatura di matrice settentrionale, che, oltre a instabilità, piogge e venti forti, ha determinato anche la formazione di trombe marine al largo della Calabria.

In particolare, ieri è stata segnalata la presenza di 2 waterspout contemporanei al largo della costa.

