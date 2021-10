Maltempo, fino a 200-250mm nel sud della Francia: strade allagate e fiumi in piena, “Marsiglia sembra Venezia” – FOTO

MeteoWeb

Non solo il Nord-Ovest dell’Italia è alle prese con una storica alluvione, che finora ha piegato la Liguria con accumuli pluviometrici da record. Oggi, Météo France ha emesso un’allerta rossa per piogge e inondazioni nel dipartimento delle Bocche del Rodano, nel sud-est della Francia. Altri 5 dipartimenti sono sotto allerta arancione: Alpi dell’Alta Provenza, Alpi Marittime, Varo, Vaucluse e Alta Corsica.

La situazione è pericolosa nel Varo occidentale, in particolare nella zona di Brignoles, dove la pioggia ha raggiunto accumuli di 200-250mm a causa di un temporale stazionario. A Brignoles, si teme l’esondazione del Carami. Gli abitanti sono invitati a restare in casa. Molteplici le strade interrotte in tutta la zona. A Le Val, La Ribeirotte è uscita dal suo letto.

“Marsiglia ha preso le sembianze di Venezia”, si legge sui social, dove sono state postate le immagini della città allagata dalle forti piogge. A Marsiglia, è caduto “l’equivalente di molteplici mesi di pioggia”, fino a 180mm secondo Météo France. Nel giro di qualche minuto, l’acqua al Porto Vecchio ha traboccato. Nella parte orientale della città, nel quartiere Valmante, degli automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro auto: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per metterli in sicurezza. Gli abitanti del quartiere Saint-Loup sono stati evacuati.

