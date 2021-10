Alluvione in Liguria, nuovo record di pioggia nazionale registrato nel Savonese: caduti 496mm in 6 ore a Cairo Montenotte – FOTO

MeteoWeb

È ufficialmente da record l’alluvione che sta mettendo in ginocchio il Savonese. “È ufficiale, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, quest’oggi è stato registrato un nuovo record pluviometrico nazionale con 496,0 mm in 6h, superando i 472,0 mm del 25 ottobre 2011 a Brugnato, sempre in Liguria”, ha annuncia sulla sua pagina Facebook l’associazione ligure di meteorologia Limet.

Le forti piogge che da ore colpiscono ininterrottamente l’area hanno provocato finora l’esondazione di 3 torrenti (Bormida, Erro e Letimbro), con gravi conseguenze per il territorio, tra frane, smottamenti e strane danneggiate. In questo momento, la situazione più critica in Liguria si registra in Valbormida. E purtroppo non è ancora finita.

“Attendiamo il passaggio del fronte vero e proprio. Ci aspettiamo ancora 9-12 ore di tempo perturbato. All’interno di questa finestra indici temporaleschi elevati, venti forti, fenomeni di down-burst, grandinate e quello che si è associato al passaggio di questo sistema“. Lo ha detto Francesca Giannoni, responsabile di Arpal, il centro meteo funzionale della Regione Liguria. “Abbiamo registrato 178 millimetri di pioggia ad Urbe – nel Savonese – nell’ultima ora, dato che si avvicina al record storico nazionale che per ora è 181. Parallelamente nell’ultimo quarto d’ora si sono rialzati repentinamente i corsi d’acqua Orba e Stura. Stiamo ancora aspettando il passaggio peggiore della perturbazione“, ha aggiunto.