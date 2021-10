Maltempo in Calabria: esonda il fiume “La Verde” nel Reggino, mareggiate lungo la costa ionica

MeteoWeb

Anche se la Calabria finora è stata risparmiata dalle gravi piogge alluvionali previste, la pioggia che è caduta sta provocando frane, smottamenti e allagamenti, favoriti anche dalle condizioni del terreno a seguito dei terribili incendi dell’estate. Due frane stanno creando problemi alla viabilità nel Cosentino e nel Catanzarese ma particolare attenzione e’ rivolta anche ai corsi d’acqua, quasi tutti oltre la soglia di sicurezza.

La strada statale 106 ionica è allagata a causa dell’esondazione del fiume La Verde in zona Sant’Anna, in provincia di Reggio Calabria. Lo comunica l’Anas il cui personale e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento, rimuovendo detriti e pietre, e per consentire la riapertura del tratto nel piu’ breve tempo possibile; intanto si procede a traffico alternato. Linea ferroviaria bloccata per verifiche nella zona di Bianco-Africo: treni soppressi e bus sostitutivi operativi.

Lungo la costa ionica sono in atto anche mareggiate che stanno creando qualche disagio.

Dalla mezzanotte di oggi, nella regione si registrano: 92mm a Cassari, 84mm a Canolo Nuovo, 81mm ad Ardore, 80mm a Staiti, 79mm a San Luca, 76mm a Sant’Agata del Bianco, 69mm ad Antonimina, 66mm a Roccaforte del Greco, 59mm a Platì, 55mm a Locri.

In Calabria, oltre 300 Vigili del Fuoco sono al lavoro per fronteggiare l’ondata di maltempo. Effettuati 241 interventi fra Reggio Calabria (140 interventi), Cosenza (52) e Vibo Valentia (49).

