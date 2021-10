Maltempo in Calabria: frana invade galleria a San Giovanni in Fiore, automobilisti in fuga – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano a farsi sentire gli effetti delle piogge provocate in Calabria dal Ciclone Mediterraneo. Sebbene risparmiata dalle pesanti piogge alluvionali previste per oggi, nella regione si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti, senza provocare gravi criticità. Poco fa, è stata segnalata una frana sulla SS 107 all’altezza del bivio sud di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. La statale 107, dunque, è interrotta per frana in galleria al chilometro 90+600.

Nelle immagini del video seguente, si può vedere il fango entrare nella galleria, mettendo in fuga alcuni automobilisti che stavano riprendendo la scena. Anas e Vigili del Fuoco sul posto stanno organizzando un percorso alternativo in loco.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: