Maltempo, forti piogge tra Lazio e Campania: punte di 95mm a Napoli e Formia, allagamenti e disagi

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, un forte maltempo ha colpito il Centro-Sud. I fenomeni più violenti hanno colpito la Sicilia, con nubifragi e forti downburst che hanno seminato danni e feriti dal Catanese al Siracusano. Ma forti temporali hanno colpito anche Lazio e Campania, dove si sfiorano i 100mm di pioggia, con inevitabili disagi e allagamenti.

Nel Lazio, la provincia più colpita è quella di Latina, dove si registrano: 94mm a Castellonorato (frazione di Formia), 88mm a Priverno, 75mm a Fondi, 72mm a Latina, 70mm a Giuliano di Roma, 63mm a Spigno Saturnia, 62mm a Lenola, 57mm ad Aprilia, 56mm a Vallecorsa, 55mm a Itri. Si registrano disagi per allagamenti a Formia.

Forti temporali stanno colpendo in questo momento anche il nord della Campania, in particolare le province di Napoli e Caserta. La provincia in cui si registrano gli accumuli pluviometrici maggiori è quella di Napoli. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo punte di 95mm a Napoli, 70mm a Bacoli, 65mm a Bosco Capodimonte, 53mm a Marano.

Tra gli effetti delle forti piogge a Napoli, ci sono strade allagate a causa di tombini che non hanno retto alla pioggia, auto bloccate nell’acqua nel quartiere Pianura e calcinacci caduti da un cavalcavia in via De Roberto, nella zona orientale. Poco prima delle 12 calcinacci si sono staccati da un sovrappasso in via De Roberto. Non ci sono stati feriti, ma un tratto di strada e’ stato chiuso al traffico dalla Polizia Municipale, intervenuta con i Vigili del Fuoco. La strada e’ stata riaperta alle 15, dopo che il sovrappasso e’ stato messo in sicurezza. Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la Polizia Municipale in via Catena, nel quartiere Pianura, dove un tombino “scoppiato” ha provocato un allagamento. Alcune auto sono rimaste bloccate nell’acqua ed e’ stato necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco. Allagamenti a causa di tombini saltati anche in via Cinthia, a Fuorigrotta, in via Bianchi, nella zona di Cappella Cangiani, ed in via Ettore Ciccotti, a Scampia.

Un fulmine si è abbattuto sul campanile, alto circa venti metri, della chiesa di Sant’Alfonso Maria dei Liguori a San Felice a Cancello (Caserta), provocando danni a parte della copertura in muratura della struttura e ad una campana. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta con una squadra e un’autoscala, che ha consentito di rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la struttura. Sono state chiuse alla viabilità le strade adiacenti la chiesa.

Trenitalia: la Roma-Napoli e Roma-Nettuno ancora ferme

La circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, linea Roma – Napoli (via Formia), e sulla Roma – Nettuno e’ sospesa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola. Lo comunica, in una nota, Trenitalia spiegando che “al momento e’ prevista riattivazione per venerdi’ 8 ottobre”. “Di conseguenza – prosegue la nota – non e’ prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrera’ la linea AV con fermata ad Aversa. Altri Intercity Giorno e tutti gli Intercity Notte percorrono l’itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un’ora e mezza”. Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone, conclude la nota, e’ attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessita’ dei viaggiatori presenti.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: