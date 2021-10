Domenica di maltempo in Liguria: forti piogge nell’area di Genova, picchi di 165 mm a Cornigliano e 162 mm a Castelletto [LIVE]

MeteoWeb

Prima domenica di ottobre all’insegna di un moderato afflusso di aria umida oceanica, soprattutto sul medio-basso Tirreno in mare, ancora con debole circolazione ciclonica alle medie quote. Addensamenti con rovesci stanno interessando in queste ore la Liguria centrale.

Una struttura autorigenerante sta insistendo da ore sulla città di Genova con precipitazioni di forte intensità e accumuli che hanno superato i 160mm in alcuni quartieri in breve tempo.

Al momento si registrano picchi di 165 mm a Cornigliano, 162 mm a Castelletto, 147 mm a Staglieno, 132 mm in zona Fiumara, 118 mm a Oregina, 116 mm a Montesignano, 114 mm a Castellaccio, 109 mm a San Fruttuoso, 104 mm a Erzelli.

