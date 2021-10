Maltempo Liguria, temporali e allagamenti a Genova: picchi di 175 mm in 6 ore e raffiche di vento fino a 75 km/h

MeteoWeb

Forte maltempo nelle scorse ore a Genova, dove sta ancora piovendo con insistenza, con conseguente allagamento di sottopassi e strade. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale: un automobilista a Multedo è rimasto bloccato in un sottopasso ed è stato soccorso dai pompieri.

I temporali sono stati localizzati ed hanno colpito solo alcuni quartieri della città, come Pegli, Foce, alture del Righi e il vicino comune di Arenzano.

Il pluviometro della Fiumara in un’ora ha registrato 78 millimetri di pioggia e in 6 ore 175, quello del Righi 144 millimetri in 6 ore, ha reso noto Arpal. In località Fontanafresca, nel Comune di Sori (Genova) la raffica di vento più forte: 75 km/h.

Nelle ultime ore “sul comune di Genova (zona B) sono state registrate precipitazioni di intensità tra forte e molto forte legate a una struttura precipitativa attualmente ancora attiva,” ha spiegato Arpal in un aggiornamento. “I livelli idrometrici di Polcevera e Bisagno stanno salendo in conseguenza delle piogge in atto ma con livelli ampiamente al di sotto della soglia di guardia. Si segnala la risposta significativa di alcuni piccoli rii in Val Bisagno, in particolare del Rio Veilino, con livelli in avvicinamento e prossimi alla soglia di allarme. Si segnala la possibilità di allagamenti, rigurgito di reti fognarie in corrispondenza degli scrosci più intensi tuttora in atto“.

Le piogge proseguiranno per tutta la giornata e per domani è atteso un peggioramento.

La sala della Protezione Civile regionale è aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della perturbazione che sta attraversando la Liguria. Al momento la situazione è ampiamente sotto controllo. Nella notte si è verificata una frana, di dimensioni contenute, nella zona Gavette. Nelle prossime ore sarà diramato un nuovo bollettino meteo per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre. Al momento è in atto uno stato di pre-allerta meteo di Arpal per piogge diffuse e persistenti in particolare sul centro e sul levante della regione.

