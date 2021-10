Maltempo in Sicilia, intervento dell’Esercito a Scordia: chiusi per due giorni gli uffici pubblici nel Catanese

MeteoWeb

Le piogge eccezionali del Ciclone Mediterraneo hanno avuto un impatto devastante sulla Sicilia orientale, provocando non solo tanti danni ma anche due vittime e un disperso. Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha richiesto oggi pomeriggio l’intervento dell’Esercito a supporto della popolazione di Scordia (Catania), il comune più colpito dall’alluvione, dove si registra una vittima e il disperso. Il Genio dell’Esercito è già al lavoro a Scordia con ruspe, escavatori per il ripristino della viabilità gravemente danneggiata. Arrivati mezzi dal Reggimento Genio di Messina, Palermo e Catania. E domani ne arriveranno altri dalla Campania.

Librizzi, inoltre, ha disposto anche la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della provincia, compresi gli uffici giudiziari, per domani, 28 ottobre, e venerdi’, 29 ottobre. I dirigenti potranno valutare modalita’ lavorativa in forma agile. Il provvedimento non si applica agli uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Dovranno comunque essere garantiti i servizi essenziali, di emergenza e le strutture funzionali al soccorso pubblico.

Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, a Catania e Messina le scuole resteranno chiuse a causa del maltempo.