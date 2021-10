Maltempo in Sicilia: temporale provoca smottamenti a Pantelleria, crolla parte di costone roccioso a Siracusa – FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non dà tregua all’isola di Pantelleria, colpita oggi da un forte temporale che ha creato disagi alla viabilità. Numerosi tombini sono saltati e in alcuni tratti stradali si sono verificati smottamenti. Il sindaco Vincenzo Campo ha un avviso chiamando alla prudenza la popolazione, come aveva fatto lo scorso 24 ottobre, quando l’isola fu la prima a essere investita dal ciclone che poi si è spostato sulla Sicilia orientale.

Proprio nel Siracusano, continuano a farsi sentire gli effetti del maltempo: è crollata una parte di un costone roccioso nell’area del Monumento ai Caduti a Siracusa (vedi foto della gallery scorrevole). I tecnici della Protezione civile ed i Vigili del Fuoco, che hanno transennato la zona, flagellata dall’azione erosiva del mare, stanno valutando la portata del cedimento. Su quel versante, ci sono alcune attività economiche, tra cui un ristorante, un bar ed un albergo, ma “al momento sono in corso le valutazioni dei nostri tecnici, per cui la decisione se ampliare l’area da interdire la prenderemo non appena avremo informazioni più precise“, dice all’AGI il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Lo stesso sindaco, poche ore fa, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole dopo la proclamazione dell’allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 28 ottobre. Scuole chiuse anche a Pantelleria.