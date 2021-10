Violento maltempo in Sicilia: downburst su Palermo, criticità nel catanese e nel siracusano con 261.2 mm di pioggia a Lentini [FOTO & VIDEO]

MeteoWeb

La pioggia ha iniziato a scendere incessante sulla Sicilia. Un violento downburst è in atto su Palermo, come è possibile vedere nel VIDEO in calce all’articolo. La pioggia si è riversata anche sul catanese, dove a Linguaglossa sono già caduti 194.2 mm di pioggia, a Mineo 103 mm, e sono incredibili i dati pluviometrici che arrivano da Lentini, nel siracusano, dove si sono riversati ben 261.2 mm di pioggia.

Oltre ai numerosi comuni che hanno deciso di chiudere le scuole, a Catania nella giornata di domani saranno interrotte le attività di hub e punti vaccinali, in seguito all’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale. Gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno presentarsi direttamente negli hub e nei punti vaccinali territoriali non appena ritorneranno operativi.

