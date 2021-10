Maltempo, la “Tempesta di Halloween” si abbatte sull’Italia: forti piogge in Sardegna, è allerta per domani

MeteoWeb

Ultima domenica di Ottobre dal clima tipicamente autunnale sull’Italia: il cielo è nuvoloso su gran parte del Paese, splende il sole in modo deciso soltanto nell’alta Toscana, in Veneto e Friuli Venezia Giulia e a tratti in alcune aree del Centro/Sud. Il clima è mite soltanto nelle aree baciate dal sole con +21°C a Firenze, Pisa e Latina, +20°C a Lecce. Più fresco altrove, con Torino ferma a +10°C e Milano a +13°C in pieno giorno. La “Tempesta di Halloween” si avvicina da ovest e forti piogge stanno già colpendo la Sardegna dove soltanto stamani sono caduti 43mm di pioggia a Valledoria, 41mm a Iglesias, 33mm a Bolotana, 31mm a Villa Verde, 30mm a Oristano e Bulzi, 26mm a Sassari, 20mm a Carbonia, 11mm a Cagliari.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà nuovamente in Sicilia, estendendosi alla Calabria nella sera/notte con forti temporali che risaliranno la fascia jonica della Regione dallo Stretto di Messina. Il maltempo si intensificherà anche al Centro/Nord nella giornata di domani, Lunedì 1 Novembre, con forti piogge in tutta la pianura Padana e sulle Regioni tirreniche:

