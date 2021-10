Maltempo, è un weekend autunnale: forti temporali al Centro/Sud, nubifragi in Sicilia. La situazione meteo in diretta

MeteoWeb

Il primo weekend di Ottobre è iniziato all’insegna delle condizioni meteorologiche tipicamente autunnali in tutt’Italia: le temperature sono abbastanza fresche ovunque, non superano i +20°C in pieno giorno al Centro/Nord, raggiungono i +26°C a Palermo e i +24°C a Lecce nelle città più calde del Sud, comunque senza eccessi di calore e in un contesto di clima nuvoloso e perturbato. Proprio la Sicilia è circondata da forti temporali marittimi che nella notte e nelle prime ore del mattino hanno provocato forti nubifragi soprattutto nel catanese, ma anche nel trapanese e localmente nell’entroterra. I parziali pluviometrici giornalieri sono di 59mm di pioggia a Catania, 47mm ad Augusta, 44mm a Nicosia, 33mm a Linguaglossa, 29mm a Salemi, 28mm a Castelvetrano, 26mm a San Giovanni La Punta – Trappeto, 24mm a Calatabiano, 22mm a Mazara del Vallo, 20mm a Caltanissetta, 15mm a Partanna, 13mm a Mussomeli, 11mm a Donnalucata.

I temporali più forti al momento si trovano nel mar Tirreno, al largo di Campania, Calabria e Sicilia, ma altri nuclei temporaleschi si stanno formando lungo la costa toscana e quella laziale:

Nel pomeriggio ci aspettiamo altri forti temporali in Sicilia, sparsi a macchia di leopardo. Nell’isola, la Regione più colpita da quest’ondata di maltempo, i fenomeni temporaleschi proseguiranno anche domani. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: