Medicane Apollo: frane e massi da costone nel Ragusano, evacuazioni

L’Uragano Mediterraneo, o Medicane, che sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto sulla Sicilia orientale, sta provocando danni anche in provincia di Ragusa: a Scicli un grosso masso si è staccato dal costone roccioso finendo molto vicino a un’abitazione nel quartiere di Santa Maria La Nova, e due persone sono state evacuate.

La famiglia è stata evacuata in via precauzionale per controllare la stabilità del costone. In contrada Lodderi un altro masso si è staccato dalla collina Palazzola arrivando sulla carreggiata della SP95. Anche in questo caso sono in corso verifiche sul costone. Un palo telefonico è stato abbattuto in via Bacone a Cava D’Aliga e qualche elemento di un muretto di delimitazione è caduto all’ingresso del lungomare.

