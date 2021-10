Medicane Apollo, Guidi (Aeronautica) a MeteoWeb: “stazionerà sulla costa sudorientale della Sicilia per diverse ore, i fenomeni si attenueranno da domani mattina”

MeteoWeb

Dalla notte, si fanno sentire con violenza e insistenza gli effetti del Medicane Apollo, in particolare sulla Sicilia orientale, sferzata da piogge torrenziali e forti venti che stanno provocando allagamenti, smottamenti, mareggiate e danni. Per questo settore della Sicilia, il maltempo non è ancora finito.

“La perturbazione Apollo è sulla costa di sud-est della Sicilia, nell’area di Siracusa. Lì dovrebbe stazionare ancora per diverse ore fino alla sera-notte, prima di cominciare nuovamente a muoversi verso sud, quindi senza entrare nell’entroterra dell’isola”, ha detto ai microfoni di MeteoWeb, Guido Guidi, meteorologo e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare assegnato al Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

“Conseguentemente, nel corso delle prossime ore, tanto la ventilazione molto sostenuta, associata al minimo, quanto le piogge frequenti e intense, che stanno interessando tutto il settore orientale della Sicilia, continueranno a persistere, iniziando ad attenuarsi quando il minimo comincerà ad allontanarsi un po’, ovvero nella mattina di domani”, continua Guidi.

Il meteorologo conclude con una raccomandazione, ossia “seguire le comunicazioni delle autorità di Protezione Civile oppure informarsi anche sull’evoluzione della situazione meteorologica sulle pagine web del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare”.

In particolare, la segnalazione di fenomeni intensi del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, emessa alle 14 di oggi, venerdì 29 ottobre, riporta:

“In considerazione della presenza della perturbazione ciclonica Apollo, centrata sul Mar Ionio occidentale, persistono:

– per le prossime 24 ore precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore centromeridionale, nonché sulla Sicilia, con particolare riferimento al settore centrorientale, con fenomeni che localmente potranno assumere anche carattere di eccezionalità;

– per le prossime 24 ore venti forti dai quadranti orientali con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria centromeridionale e Sicilia centrorientale; mareggiate lungo le coste esposte;

– per le prossime 6/12 ore stato del mare fino a molto agitato sullo

ionio meridionale”.

Allerta Meteo, scuole chiuse il 30 Ottobre per il Medicane: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: