Medicane Apollo, devastante mareggiata ingoia parte del lungomare di Furci Siculo: trascinati alberi e marciapiede

Gli effetti del Medicane Apollo sulla Sicilia orientale sono stati devastanti nella giornata di ieri, tra piogge torrenziali, forti venti e mareggiate, che hanno provocato tanti danni. In provincia di Messina, l’attività dell’Unità di crisi presso la Sala operativa della Prefettura di Messina non ha riscontrato situazioni di particolare criticità connesse all’allerta meteo per il Medicane Apollo, tuttavia non mancano i danni.

Le onde del mare in tempesta hanno danneggiato il lungomare di Furci Siculo, nel Messinese, trascinando in mare parte del marciapiede lato nord, nel tratto vicino al torrente Pagliara. La furia del mare ha inghiottito anche alberi, transenne e segnaletica. Vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto di strada.