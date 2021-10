Medicane nello Jonio, è allerta a Siracusa e Ragusa: pronte le Unità di crisi, mobilitate le forze di Protezione Civile

MeteoWeb

La Sicilia orientale è da giorni alle prese con il violento maltempo provocato da un Ciclone Mediterraneo, che nelle prime ore di questa mattina è evoluto in un Medicane (Uragano Mediterraneo), a cui è stato assegnato il nome “Apollo”. Il Medicane preoccupa la popolazione, ma la macchina dei soccorsi a Siracusa si e’ gia’ messa in moto. Alla luce delle criticità dei giorni scorsi e in vista del maltempo che tornerà a infuriare domani, a Siracusa sono operativi l’Unita’ di crisi, in Prefettura, e il Centro operativo comunale. “Da giorni presidiamo le aree che presentano maggiori rischi – dice all’AGI il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – di esondazione o zone maggiormente soggette ad allagamenti. La risposta alle emergenze e’ praticamente immediata, infatti, nella giornata di ieri, poco dopo aver ricevuto le foto del crollo di un costone roccioso, il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco sono arrivati in appena 10 minuti. La presenza sul territorio, alla luce di questo periodo contrassegnato dal maltempo, e’ stata rafforzata”.

“Il Centro operativo comunale – dice all’AGI il sindaco di Siracusa – e’ attivo allo scopo di coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamita’. Siamo in attesa del bollettino della Protezione Civile per decidere se prorogare anche nella giornata di domani le chiusure delle scuole, dei parchi e dei mercati rionali“.

“L’Unita’ di crisi e’ attiva in Prefettura dalla giornata di domenica – spiega all’AGI il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto – e ne fanno parte tutti i sindaci, la Protezione Civile, le forze di polizia e le Capitaneria di Porto, visto che c’e’ il rischio di mareggiate. In questa sede viene deciso, in caso di emergenza, di impiegare le risorse locali. Ci sono due aree di Protezione Civile nella citta’ di Siracusa, gli altri Comuni ne hanno“. Il prefetto spiega che, in caso di arrivo di un medicane o di un nubifragio della stessa intensita’ registratasi a Catania, l’Unita’ di crisi si trasformerebbe. “L’Unita’ di crisi ha lo scopo di intervenire laddove emergessero delle criticita’. Fino ad ora, si e’ lavorato in via ordinaria, non si sono registrati eventi – dice all’AGI il prefetto di Siracusa – come nel Catanese ma e’ chiaro che se la situazione dovesse peggiorare l’Unita’ di crisi si trasformerebbe in Centro coordinamento soccorsi. In ogni caso, a seconda di quello che accadra’, saranno valutati i provvedimenti da adottare e se il sistema provinciale non riuscisse a farcela, arriverebbero a supporto altre forze“.

Anche nel Ragusano, il coordinamento con la Prefettura e’ costante: un canale privilegiato in continuo aggiornamento sulle condizioni dei territori coinvolge sindaci e responsabili della Protezione Civile. I centri operativi comunali sono attivi. Le amministrazioni locali hanno fatto sapere di aver provveduto a liberare caditoie, a eliminare rifiuti e ostacoli che possano aggravare le condizioni di deflusso dell’acqua piovana. “E’ giusto che le persone si informino – dice il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassi’ – siamo in costante contatto, assieme agli altri sindaci, con prefettura e Protezione Civile. Informeremo tempestivamente se vi saranno dei provvedimenti. L’invito e’ di aggiornarsi seguendo i canali istituzionali del comune e della Protezione Civile regionale”.