Nobel per la Chimica 2021 a Benjamin List e David MacMillan, gli ingegneri delle molecole

Il Premio Nobel per la Chimica 2021 è stato assegnato al tedesco Benjamin List e all’americano David McMillan per avere sviluppato, indipendentemente, un terzo tipo di organocatalisi asimmetrica.

La Reale Accademia svedese delle Scienza ha spiegato che i ricercatori hanno creduto a lungo che fossero disponibili solo due tipi di catalizzatori: metalli ed enzimi. Invece, indipendentemente l’uno dall’altro, i vincitori del Premio Nobel Benjamin List e David MacMillan hanno sviluppato un terzo tipo, l’organocatalisi asimmetrica, che si basa su piccole molecole organiche: permette di combinare tra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni. Grazie a questa tecnica è possibile ottenere, per esempio, nuove molecole di interesse farmacologico, oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Un’altra ricaduta importante è che si tratta di una tecnica amica dell’ambiente, funzionale alla cosiddetta “chimica verde”.