Previsioni Meteo, il Ciclone Mediterraneo avanza: attesi intensi nubifragi, fino a 200/300 mm entro domattina con rischio dissesti e alluvioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo è iniziato il maltempo, in questa fase soprattutto sui Canali delle isole maggiori, poi via via verso Sardegna, anche Sicilia e Calabria, tra il pomeriggio sera, la notte e fino a domattina. Si tratta di un maltempo che avrà un lungo corso tra i settori insulari e meridionali italiani, poi via via in estensione anche a diverse aree centrali, per cui è opportuno indagarlo in termini previsionali per gradi, e quindi per step perturbati. Intanto, va rilevato la formazione di un Ciclone Mediterraneo in prossimità della superficie marina, attualmente con minimo tra il Mare di Sicilia e il Golfo Libico settentrionale. Da questa posizione, i fronti perturbati più intensi agiranno soprattutto tra i Canali delle isole maggiori, verso la Sardegna, specie centro-meridionale soprattutto sudorientale nelle prossime ore, e intensificazione del maltempo, nel pomeriggio-sera e poi fino a domattina, anche sui settori ionici di Calabria e di Sicilia.

Relativamente alle previsioni meteo per le prossime 24 ore, ossia fino alle ore centrali di domani, è atteso forte maltempo sul Canale di Sardegna, dove saranno possibili piogge e temporali anche violenti con navigazione decisamente compromessa su questo tratto di mare. Le piogge e i temporali inizieranno a intensificarsi via via anche sulla Sardegna, soprattutto meridionale e orientale, con accumuli entro la mattinata di domani si 40/50/60 mm diffusi, anche fino a sfiorare 80/100 millimetri sui settori sud-orientali del Cagliaritano. Prima allerta meteo soprattutto per la Sicilia orientale, dove via via dal pomeriggio e specie poi la sera-notte prossime, arriveranno rovesci, temporali e nubifragi forti, soprattutto tra il Catanese e il Messinese, con accumuli complessivi stimati entro la tarda mattinata di domani, lunedì 25, fino a 200/300 mm e con il serio rischio di dissesti e straripamenti di corsi d’acqua. Particolare attenzione all’area tra Giarre, Taormina, Randazzo, Bronte, quindi sostanzialmente area etnea e verso il Sudest Messinese. Previsioni meteo, specie dal pomeriggio e in serata, per rovesci e temporali forti spesso anche a carattere di nubifragio anche lungo tutta la fascia ionica calabrese, dal Crotonese fino al Reggino e allerta per primi dissesti anche su queste aree. Nubi più significativi interesseranno anche la Basilicata centro-meridionale, localmente il Salento, soprattutto settori ionici e meridionali, con altri rovesci e temporali sparsi, mentre nubi diffuse interesseranno anche il resto del Sud, ma si tratterà di una nuvolosità meno intensa, con qualche pioggia debole e a carattere sparso, in un contesto mediamente più asciutto. Nubi irregolari sul medio Adriatico, ma mediamente asciutto, e nubi di tipo basso diffuse tra la Lombardia centro-occidentale e il Piemonte, ma qui senza precipitazioni, solo con locali nebbie o foschie e ricorrente copertura del ciclo. Le temperature sono attese in calo al Nord e sul medio-alto Adriatico, stazionarie e più miti altrove, fino a punte di +26/+27°C sull’estremo Sud e fra le isole maggiori dove magari sarà presente qualche spazio più soleggiato.