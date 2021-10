Previsioni Meteo, nel weekend si intensifica il maltempo al Centro/Sud: ciclone in formazione nel Canale di Sicilia

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano l’escalation del maltempo nel corso già di questo fine settimana e poi condizioni di maltempo ancora più pesanti a inizio della settimana prossima. Ma vediamo, in questa sede, quali saranno le aree più interessate da rovesci e temporali nel weekend con l’instabilità che riguarderà dapprima le regioni centrali, essenzialmente in queste ore e nella giornata odierna, via via poi verso il Mar Tirreno occidentale e la Sardegna, infine progressivo peggioramento nella sera e nella notte sulle regioni ioniche e poi di più verso la Sicilia, dove potrebbe aversi il maltempo più intenso nel corso della giornata di domani, domenica 24 ottobre. Intanto, nella mattinata odierna, il cavo instabile nord-atlantico, poi responsabile dell’accanimento perturbato nelle prossime e ore nei prossimi giorni, ha affondato la sua azione sui settori occidentali del nostro bacino, in prossimità delle Baleari, Nord Algeria, sollevando dal Sud Mediterraneo correnti più umide e instabili in risalita verso il medio Tirreno e che al momento stanno producendo una nuvolosità più compatta sui settori tirrenici medio-bassi in mare, con rovesci e temporali.

Nel contempo, una circolazione umida occidentale, indotta da un altro ramo instabile in transito sulla Slovenia, Centro Est Europa e con influenze fino ai nostri settori centrali, sta determinando altre nubi compatte con rovesci e locali temporali sulle regioni centrali, in particolare sul Lazio centro-orientale, di più su Abruzzo, localmente anche verso Est Molise e sulle Marche. Ma, ad acquistare sempre più importanza nel corso delle prossime ore, sarà l’innesco di una bassa pressione al suolo a Sud della Sicilia, indotta dal ramo instabile su Ovest Mediterraneo che, nel frattempo, si sposterà più a Est, bassa pressione che tra la sera-notte prossime e domani, domenica 24, darà inizio a un maltempo via via più intenso, dapprima su Centro Est Sardegna e sui Canali delle isole maggiori, poi anche sulle aree ioniche tra Calabria e Sicilia. Come visibile nella mappa interna precipitazioni, nel corso della giornata odierna, le nubi e le piogge interesseranno, secondo le previsioni meteo, di più i settori centrali poi, verso sera, la Sardegna orientale, i rispettivi bacini e i Canali delle isole maggiori. Dalla sera, le precipitazioni inizieranno a interessare anche i settori ionici di Calabria e Sud Puglia, poi rovesci e temporali nella notte anche verso la Sicilia orientale, soprattutto area tra Sud Messinese e Nord Catanese. Nel frattempo, temporali sempre più forti su Est Sardegna e sul rispettivo Canale. Nella giornata di domenica, il maltempo più intenso si avrà ancora su Est Sardegna, sui rispettivi bacini tirrenici, sui Canali delle isole maggiori e poi su Est Sicilia e Calabria ionica.

Entro le 24.00 di domenica, sono stimati accumuli, secondo le previsioni meteo, fino a 150 mm tra il Sud Messinese orientale e il Nord Catanese, quindi con rischio di locali allagamenti e dissesti su queste aree; accumuli importanti anche sulla Sardegna orientale, soprattutto tra Ogliastra e Est Nuorese, anche qui con accumuli che potrebbero raggiungere i 100/120 mm, e sui 100/120 millimetri possibili, localmente, anche sulla fascia ionica calabrese, con rischio di locali dissesti anche su questi settori. Nubi irregolari e altre piogge anche sul resto del Sud, più significative tra i settori settentrionali ionici della Calabria e la Lucania meridionale, fenomeni più deboli e irregolari altrove al Sud, anche con ampie aree all’asciutto. Ancora locali rovesci sul medio Adriatico mentre, per tutto il weekend, il tempo trascorrerà sostanzialmente asciutto sul medio-alto Tirreno e al Nord, anche con ampio soleggiamento, salvo nubi basse con nebbie e foschie sui settori pianeggianti e qualche addensamento irregolare al Nordest e su Alpi e Prealpi. Le temperature, per questo fine settimana sono attese, secondo le previsioni meteo, in progressivo calo al Nord e sulle regioni del medio Adriatico, localmente anche sulla Sardegna, stazionarie ancora sopra media sulle aree del medio-basso Tirreno e sulla Sicilia. Infine, uno sguardo ai venti, previsti, secondo le previsioni meteo, in progressiva intensificazione dei quadranti settentrionali e orientali un po’ su tutti i settori e bacini centro-meridionali, fino a divenire forti, nella giornata di domani, sulla Sicilia centro-orientale e sullo Jonio centro-occidentale, anche tra il Golfo Ligure occidentale e il Mare di Corsica settentrionale, con raffiche anche oltre 100 km/h.

