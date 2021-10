Previsioni Meteo, Novembre inizia all’insegna del maltempo: piogge in tutt’Italia, a tratti anche forti

MeteoWeb

Previsioni meteo per una prima settimana di novembre all’insegna del flusso instabile atlantico con tempo decisamente autunnale e instabile su gran parte del territorio. La configurazione barica di massima, sarebbe una classica di tipo piovoso con una vasta area instabile di matrice oceanica che interesserebbe gran parte dell’Europa centro-occidentale, il cui perno principale si porrebbe mediamente in prossimità della Francia settentrionale, ma che inciderebbe con buon affondo verso la Penisola Iberica e su gran parte del Centro Ovest Mediterraneo. In talune fasi, soprattutto dopo il 4/5 del mese, sarebbero possibili anche Cut-Off depressionari, ossia isolamenti di gocce fredde in quota sui settori centro-occidentali del nostro bacino, ma la cui incidenza sulla nostra penisola andrebbe valutata volta per volta poiché le gocce fredde in isolamento effettuano movimenti abbastanza imprevedibili.

In linea generale si prospetterebbe una settimana, quella prossima, stando alle ultime previsioni meteo, lo ribadiamo, piuttosto movimentata e piuttosto instabile, magari a tratti anche perturbata su alcune regioni. Dovrebbe piovere un po’ su tutta Italia, sebbene a fasi alterne a magari anche in modo irregolare. Ci sarebbero, però, alcune aree particolarmente esposte ai sistemi frontali, provenienti mediamente da Ovest e Sud Ovest, dove le piogge potrebbero essere più insistenti, quindi anche più ricorrenti e decisamente più forti. Nella mappa interna precipitazioni sono evidenziate, nella consueta scala di colori celeste-blu-lilla, le aree interessate dai fenomeni, questi più ricorrenti e via via più forti verso i colori più scuri e quelli più vivaci. Possibili rovesci e piogge più intense o anche forti soprattutto al Nordest, tra alta Toscana e Liguria di Levante e poi tra Lazio, Ovest Abruzzo e Campania. Attenzione anche a possibili fenomeni forti con possibili dissesti conseguenti tra Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma anche tra Lazio e Nord Campania. Su queste aree sarebbero possibili accumuli anche importanti in unità di tempo ridotta con rischio di locali dissesti o allagamenti lampo. Fenomeni mediamente più intensi al Nord e sulla fascia tirrenica, anche su quella relativa appenninica, più irregolari invece sua Ovest Piemonte, anche sui settori occidentali della Valle d’Aosta, sull’estremo Ponente Ligure, diffusamente sulla Romagna, su tutti i settori adriatici e ionici e anche sul Nord della Sardegna. Fenomeni oltremodo più deboli e decisamente più discontinui sui settori ionici calabresi, sul Sud della Calabria e su buona parte della Sicilia, soprattutto centro-orientale. Infine, uno sguardo alle temperature, attese sopra media sulle regioni centro-meridionali, sopra media un po’ più consistente sull’estremo Sud, soprattutto su Est Sicilia, su Calabria ionica e Puglia, temperature nella norma su Toscana, Emilia-Romagna e al Nordest, un po’ sotto la norma su Piemonte, Liguria di Ponente, su Centro Nord Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali.

