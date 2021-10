Le Previsioni Meteo per il Ponte di Ognissanti: forte peggioramento in arrivo ma anche fasi più asciutte e soleggiate

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano l’arrivo di una nuova fase di maltempo, proprio in coincidenza con il ponte di Ognissanti. Si tratterà di un’azione instabile di origine oceanica, attivata da un’ampia depressione nord-atlantica, con perno principale tra il Mare di Norvegia e il Mare del Nord, ma con spire cicloniche molto estese e avvolgenti gran parte dell’Europa fino, naturalmente, anche al bacino centro-settentrionale del Mediterraneo. Stando alle ultime elaborazioni di modelli matematici, l’ azione perturbata di matrice nordoccidentale, con ingresso sull’Italia dalla Francia meridionale, Nord Spagna, potrà leggermente anticiparsi, rispetto alla tabella di marcia prospettata fino a ieri, con il clou del maltempo probabilmente tra domenica 31 e lunedì 1 novembre. La prima parte del ponte, sabato 30, potrà vedere ancora ampie fasi soleggiate sul paese, eccetto l’estremo Sud, ancora tra Calabria e Sicilia, dove insisteranno rovesci e locali temporali e con eccezione anche del Piemonte, localmente del Ponente Ligure, dove inizieranno a giungere le prime nubi dalla Francia, anche qui con prime piogge.

Per l’ultima domenica di ottobre, invece, il tempo peggiorerà dapprima in maniera significativa sulla Sardegna, con rovesci e temporali diffusi, ma piogge in mattinata anche su alcune aree del Centro, soprattutto tra Lazio e Umbria, e altre piogge al Nordovest, qualcuna verso la Sicilia occidentale; ancora tempo discreto altrove, ma con nubi in aumento. Entro la sera di domenica 31, le nubi avranno raggiunto buona parte del paese, eccetto il basso Adriatico, con piogge e rovesci sparsi, più intensi al Nordovest, tra Piemonte, Liguria, Lombardia, localmente su Ovest mila, piogge diffuse anche sul Friuli-Venezia Giulia orientale, localmente sull’alto Adriatico, ancora al Centro tra Lazio, Umbria e Marche e su Ovest Abruzzo; piogge e temporali si spingeranno anche verso il basso Tirreno, soprattutto sulla Sicilia, sulla Calabria e verso la Campania occidentale. Il peggioramento più importante, però, con l’arrivo dei nuclei temporaleschi più intensi, è atteso nella notte su lunedì è poi nella mattinata di lunedì, 1 novembre, soprattutto al Nord e su alta Toscana, con fenomeni localmente anche violenti. Piogge in estensione a tutto il Centro, alla Campania e poi verso il Sud, anche qui forti nel pomeriggio e verso sera sul medio-basso Tirreno e poi anche sulla Puglia. Piogge più irregolari sulle isole maggiori e sulla Calabria, mentre migliorerà, già da pomeriggio di lunedì, al Nordovest, specie sul Piemonte e sulla Liguria. Insisteranno temporali sul basso Tirreno nella notte su martedì 2, mentre per il giorno della commemorazione dei defunti, è previsto un generale miglioramento sull’Italia, salvo ancora qualche addensamento sull’estremo Sud, sulla Toscana e sui settori alpini e prealpini. Le temperature sono attese stazionarie, rispetto ai giorni precedenti. Ulteriori dettagli sul Ponte di Ognissanti nei nostri quotidiani aggiornamenti.