Previsioni Meteo: pressione in aumento su gran parte d’Italia, rovesci residui al Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, in questa prima parte della settimana assisteremo a un generale aumento della pressione su gran parte del paese. Le anse più cicloniche e instabili che hanno interessato soprattutto le regioni centro-meridionali nella trascorsa settimana, sono oramai evolute verso Est e sul Mediterraneo centrale, anche sulle nostre aree meridionali, rimangono solo infiltrazioni fresche, ma decisamente meno offensive. Tuttavia, esse continuano e continueranno ancora ad arrecare un po’ di nubi irregolari, soprattutto sull’estremo Sud, associate anche a qualche residuo rovescio, mentre sul resto del paese la stabilità sarà pressoché dominante, magari solo con qualche passaggio nuvoloso qua e là.

Andando nel dettaglio, il tempo per oggi, secondo le previsioni meteo, sarà caratterizzato da un ampio soleggiamento su gran parte del paese, con l’eccezione delle solite aree estreme meridionali, soprattutto Sud Puglia, Calabria ionica e anche localmente Sicilia, dove potranno aversi maggiori addensamenti e anche qualche debole pioggia sparsa (aree contrassegnate in celeste). Addensamenti sono presenti e continueranno a esserlo in giornata anche sul Tirreno largo, di fronte alle coste sarde, anche su quest’area marittima con possibili rovesci occasionali, un po’ di nubi basse continuano a riguardare anche il Molise, localmente la Campania nordorientale, con maggiore copertura del cielo, ma scarsi fenomeni o completamente asciutto. Bel tempo e tanto sole altrove, salvo un po’ di nubi medio-alte sui settori pianeggianti di Nordest, soprattutto tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, occasionalmente anche tra la Toscana, il Nord Appennino e l’Emilia-Romagna, ma nubi ancora meno offensive e insignificanti. Per i prossimi due giorni, fino a mercoledì 20, le previsioni meteo non evidenziano cambiamenti significativi, con bel tempo prevalente e ultimissimi disturbi sulla Sicilia, ma anche qui via via più insignificanti. Magari entro la giornata di mercoledì, da evidenziare un progressivo aumento di nubi, dai settori sud-occidentali, verso l’alto Tirreno, la Liguria, con primi addensamenti e anche qualche primo piovasco, prodromi di un peggioramento progressivo che poi potrà avere luogo nella seconda parte della settimana.