Reggio Calabria, mai nella storia della prima metà di ottobre un giorno freddo come oggi: i DATI meteo

A Reggio Calabria questo giovedì 14 ottobre 2021 rimarrà sempre nella storia della climatologia per essere il giorno più freddo della storia nella prima metà del mese di Ottobre. Con una temperatura minima di +13,5°C e una massima di appena +15,9°C, è stato battuto il precedente record storico che risaliva ad oltre 45 anni fa. E’ stata una giornata di pioggia con 21mm di accumulo pluviometrico, che portano il parziale mensile a 97mm: è già il mese più piovoso dell’anno, e manca ancora più di metà mese in cui ci saranno altre precipitazioni già a partire da quelle attese per domenica 17. Si tratta di un periodo meteorologico eccezionalmente piovoso per tutta l’area calabro-sicula, con temperature straordinariamente inferiori rispetto alle medie del periodo (che in questo momento dell’anno a Reggio Calabria dovrebbero essere superiori ai +16°C nelle minime e di +24°C nelle massime). Anche domani, venerdì 15 ottobre, continuerà a fare così freddo, prima di un timido rialzo termico nel weekend (ma in ogni caso le temperature rimarranno inferiori rispetto alle medie del periodo anche per tutta la prossima settimana):