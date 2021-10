Clima: scienziati britannici battezzano “Glasgow” un ghiacciaio in rapido scioglimento in Antartide

MeteoWeb

Scienziati britannici hanno battezzato “Glasgow” un ghiacciaio in scioglimento in Antartide, per celebrare la sede della conferenza globale sul clima Cop26, nel tentativo di richiamare l’attenzione sull’evento e sul tema.

Il ghiacciaio “Glasgow” è lungo 104 km e, con una superficie di 2.630 km quadrati, è circa 15 volte più grande della città scozzese.

Numerosi altri ghiacciai senza nome sono stati battezzati con il nome di città che hanno ospitato importanti vertici sul clima, tra cui Ginevra, sede della prima conferenza internazionale nel 1979, e Berlino, che ha ospitato la prima Conferenza delle parti (Cop), nel 1995.

“Nominando questo gigante della natura come la città in cui la prossima settimana l’umanità si riunirà per combattere per il futuro del pianeta, abbiamo un importante promemoria,” ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson.

Il “Glasgow Glacier”, come è stato ribattezzato dai ricercatori dell’Università di Leeds è uno dei 14 ghiacciai situati nel bacino di Getz, che secondo la ricercatrice Heather Selley, hanno accelerato in media del 25% il loro scioglimento tra il 1994 e il 2018 a causa dei cambiamenti climatici.