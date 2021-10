Terremoto Centro Italia: oggi le commemorazioni per i 5 anni dal sisma

MeteoWeb

Sono in corso a Norcia (Perugia) le commemorazioni in ricordo del terremoto che, 5 anni fa, ha sconvolto il Centro Italia.

Alle 07:40, ora esatta in cui si è verificata la scossa più forte, cittadini e istituzioni si sono ritrovati nella piazza della città per un momento di preghiera e ricordo.

Tra i centri dell’Umbria, Norcia e Castelluccio, sono stati tra i più colpiti.

Nel corso della mattinata è prevista la conferenza di presentazione del progetto che porterà alla ricostruzione della basilica di San Benedetto, gravemente danneggiata dal sisma.

“E’ il quinto anniversario ed è il più importante perché segna l’avvio reale della ricostruzione della nostra città,” ha detto il sindaco Nicola Alemanno, che ha accolto, tra gli altri, il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.