Blue Origin, il 2° volo turistico di New Shepard un nuovo storico successo: oggi il Capitano Kirk è andato (davvero) nello Spazio [FOTO]

MeteoWeb

Dopo un rinvio di 24 ore dovuto al forte vento, oggi Blue Origin ha messo a segno un nuovo successo, il secondo lancio con equipaggio della capsula New Shepard: a bordo 4 persone, tra cui William Shatner, l’attore che interpretava il leggendario Capitano Kirk in Star Trek.

Il lancio è avvenuto in ritardo (il countdown è stato fermato due volte), con partenza dalla base della Blue Origin in Texas alle 16:50 ora italiana (il decollo era previsto alle 16, il “Go” è stato dato alle 16:41).

Jeff Bezos in persona ha accompagnato i quattro membri dell’equipaggio fino al veicolo New Shepard: dopo averli guidati fino alla base di lancio e averli accompagnati sulle scale, ha suonato con loro la tradizionale campanella e li ha salutati prima dell’ingresso nella capsula. Una volta assicurati ai propri sedili, li ha salutati ancora una volta e poi ha chiuso il portellone.

Il volo è durato complessivamente una decina di minuti: i motori del razzo a stadi singolo hanno spinto la capsula per poco più di 2 minuti fino a 50 km di quota a più di 3mila km/h.

Subito dopo la capsula è stata rilasciata e ha proseguito l’ascesa in traiettoria balistica raggiungendo un’altezza massima di 106 km prima di iniziare la discesa, frenata da paracadute, mentre il razzo è rientrato alla base di lancio in modo controllato (atterraggio alle 16:57).

Blue Origin, come noto, si spinge al di sopra della linea di Kármán (100 km) che le autorità internazionali riconoscono come il confine dello Spazio.

Per poco più di 3 minuti i 4 a bordo hanno potuto godere di una vista unica del pianeta e sperimentare l’assenza di peso.

La missione NS- 18 e l’equipaggio

Shatner e Audrey Powers di Blue Origin, vicepresidente della missione e delle operazioni di volo della compagnia, sono partiti insieme ai passeggeri paganti Chris Boshuizen, co-fondatore della società di osservazione della Terra Planet, e Glen de Vries, vicepresidente presso la società di software francese Dassault Systèmes. I due imprenditori non hanno rivelato quanto hanno pagato per i loro posti, ma è probabile che sia un prezzo consistente (Blue Origin ha tenuto un’asta all’inizio di quest’anno per il primo posto su New Shepard, venduto per 28 milioni di dollari).

La missione “NS-18” è stata il secondo lancio con equipaggio di New Shepard e il 18° volo complessivo del veicolo (da cui il nome). La prima missione con equipaggio è decollata il 20 luglio: a bordo il fondatore di Blue Origin Jeff Bezos, suo fratello Mark, la pioniera dell’aviazione Wally Funk e lo studente olandese Oliver Daemen.

Su quel volo, il 18enne Daemen e l’82enne Funk sono diventati rispettivamente la persona più giovane e più anziana a raggiungere lo Spazio. Shatner, che ha 90 anni, ha strappato il titolo a Funk quando oggi, NS-18 si è innalzata verso l’ultima frontiera.