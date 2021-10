L’Uragano Mediterraneo “Apollo” si abbatte sulla Sicilia: Jonio in tempesta, già caduti 211mm di pioggia a Siracusa ma il peggio deve ancora iniziare

MeteoWeb

Imperversa il maltempo all’estremo Sud Italia per l’Uragano Mediterraneo “Apollo”, il Medicane posizionato nel mar Jonio appena al largo della costa siracusana sud/orientale. La situazione è particolarmente estrema per i venti impetuosi che soffiano da Nord/Est su tutta la Calabria, specie meridionale, e sulla Sicilia orientale, e per le piogge torrenziali che stanno interessando da ieri sera la Sicilia sud/orientale:

Proprio nella Sicilia sud/orientale si stanno verificando veri e propri nubifragi: da ieri sera sono caduti ben 211mm di pioggia a Siracusa, 148mm ad Augusta, 143mm a Cozzo Spadaro, 112mm a Pachino, 84mm ad Ispica, 76mm a Noto, 67mm a Palazzolo Acreide, 66mm a Santa Croce Camerina, 65mm a Ragusa, 60mm a Francofonte, 56mm a Comiso, 55mm a Caltagirone, 52mm a Catania, 48mm a Scicli, 47mm a Lentini, 41mm a Mazzarone, 40mm a Modica. Dati ancora molto parziali, perchè il grosso del peggioramento deve iniziare e sarà nelle prossime ore. Continuerà a piovere anche domani, Sabato 30 Ottobre. Per le forti piogge è stata chiusa la SS114 tra Catania e Siracusa e nel siracusano si segnalano svariate criticità, con gli uomini della protezione civile impegnati in operazioni di soccorso. Intanto il mar Jonio è in tempesta, e la burrasca sta provocando forti mareggiate lungo tutte le coste orientali dell’isola:

Attenzione al maltempo che nelle prossime ore si estenderà anche sulla Calabria jonica, con piogge torrenziali tra oggi pomeriggio e domani mattina. Emblematica la previsione delle precipitazioni per il pomeriggio/sera di oggi, con accumuli abbondanti su Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi ed Etna (colpito anche il versante tirrenico del messinese per i forti venti nord/orientali sul basso Tirreno):

Attenzione anche al rinforzo dei venti soprattutto nella fascia jonica, con violente mareggiate sul reggino, nel catanese e nel siracusano:

Su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: