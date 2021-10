Vaccini, superato l’85,3% di italiani con una dose. L’indiscrezione dal Governo: “se arriviamo al 90% aboliamo il Green Pass, anche prima del 31 dicembre”

MeteoWeb

Sono più di 46 milioni e 51 mila gli italiani che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, in base all’ultimo dato ufficiale aggiornato stamattina sull’apposito sito del Governo. Si tratta dell’85,3% degli over-12, e cioè dell’intera popolazione vaccinabile. Tra questi, 43 milioni e 641 mila pari all’80,8%, hanno completato l’intero ciclo vaccinale. Ci sono quindi circa 2 milioni e 400 mila italiani che hanno fatto la prima dose nelle ultime settimane e riceveranno la seconda entro inizio novembre, portando matematicamente il totale delle persone completamente vaccinate almeno all’85,3%.

Gli italiani senza vaccino sono ormai meno di 8 milioni: si tratta di 7 milioni 958 mila persone con più di 12 anni, in grandissima prevalenza giovani con meno di 40 anni.

Ieri sera il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, esponente del Governo, in diretta TV durante la trasmissione “Dritto e rovescio” su Rete 4 ha detto che “il Green Pass è uno strumento per incentivare le vaccinazioni, e se arriveremo al 90% di vaccinati il Governo lo abolirà anche prima del 31 dicembre“. Per arrivare al 90% di over 12 vaccinati, quindi, è necessario che più o meno altre 2 milioni di persone non vaccinate si sottopongano alla vaccinazione.

Intanto, grazie al contributo del dott. Luca Fusaro, possiamo analizzare l’andamento vaccinale nelle varie regioni prendendo in esame la percentuale di vaccinati over 12 con ciclo completo. Le regioni sotto il 75% di vaccinati sono colorate in rosso, da 75% a 79,9% in arancione, da 80% a 84,9% in giallo scuro, da 85% a 89,9% in giallo.

Dalla figura si nota che la Sicilia è in rosso con il 74,9%, la Lombardia è in giallo con l’86,9%, 7 regioni sono in arancione ossia tra il 75% e il 79,9% di vaccinati con ciclo completo (Calabria, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Campania, Piemonte, Liguria), 11 sono in giallo scuro (Marche, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Umbria, Molise, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia).

In Sicilia e in Calabria hanno completato l’iter vaccinale 3 persone su 4.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige bisogna specificare che la Provincia Autonoma di Bolzano ha il 73,5% di vaccinati con ciclo completo ed è quindi all’ultimo posto di questa classifica (ha meno vaccinati persino della Sicilia), mentre la Provincia Autonoma di Trento è prossima al giallo scuro col 79,9%.

Con la prossima tabella vediamo in termini numerici le persone vaccinate con ciclo completo nelle varie regioni e la popolazione over 12 al 1° gennaio 2021 (Fonte Istat).

La campagna vaccinale prosegue quindi in modo spedito e sempre più regioni stanno superando la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo.