Allerta Meteo Campania: criticità gialla prorogata fino a domani

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo codice giallo, attualmente in vigore su parte della regione. L’avviso sarà in vigore su tutto il territorio fino alle 23.59 di domani, giovedì 4 novembre.

Attualmente in Campania è in vigore l’allerta meteo arancione nelle zone di Napoli e provincia, Alto Volturno e Matese, Monti di Sarno e Picentini, Tusciano e Alto Sele fino alle ore 8 di domani.

Sul resto della regione l’allerta è di colore giallo.

La Sala operativa sta monitorando l’evolversi dei fenomeni.

Le situazioni più critiche si stanno verificando nel Casertano e nell’area a nord di Napoli, dove si registrano numerosi allagamenti.

Volontari della protezione civile regionale sono mobilitati a supporto dei Comuni.