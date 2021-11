Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia, in arrivo piogge intense e forte vento: rischio acqua alta e mareggiate

MeteoWeb

Dalle ore 18 di questa sera alle 12 di domani, 4 novembre 2021, e’ stata dichiarata da parte della Protezione Civile un’allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge da abbondanti a intense, anche con rischio idraulico costiero per acqua alta e mareggiate. Le piogge saranno inizialmente sparse in genere deboli o moderate, poi piu’ frequenti specie sui monti e nel corso della notte con possibili temporali.

La quota neve e’ data in rialzo fino a 2000 metri, meno verso il Comelico. Sulla costa invece a tratti soffiera’ scirocco moderato o sostenuto, con possibile acqua alta in tarda serata. In quota, per contro, il vento sara’ moderato da sud. Le temperature si attesteranno comunque su livelli stagionali. Per venerdi’ e’ annunciata bora moderata in pianura.