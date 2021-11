Allerta Meteo, Italia nella morsa tra due Cicloni: temporali, grandine, forte vento e una “bomba” di neve sulle Alpi, 48 ore di “tempesta perfetta”

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una domenica di forte maltempo su gran parte, anche se non tutto, del proprio territorio nazionale. L’unica area in cui splende il sole è quella più meridionale, quindi in Sicilia, Calabria e Basilicata, dove dopo le forti piogge dei giorni scorsi oggi sembra di vivere una domenica primaverile con temperature particolarmente miti. La colonnina di mercurio infatti ha già raggiunto +22°C a Lampedusa, +21°C a Palermo, +20°C a Reggio Calabria, e crescerà ancora nelle prossime ore. Un po’ di sole, seppur più timido, anche nel medio-basso Adriatico, mentre il Salento è stato flagellato dai nubifragi nella notte con forti piogge a Taranto, Brindisi e Lecce ma in modo particolare nell’estremità meridionale del Canale d’Otranto, con 97mm di pioggia a Cerfignano e 86mm a Santa Cesarea Terme. Sempre sull’Adriatico, forti piogge stanno interessando il Nord/Est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove spiccano i 48mm di pioggia a San Michele al Tagliamento e i 45mm a Valdobbiadene, Miane e Recoaro Terme, ma il record pluviometrico giornaliero spetta al momento a Piombino dove sono caduti 102mm di pioggia. In tutta la Toscana sono in atto forti piogge e temporali: i più violenti stanno colpendo il grossetano e risaliranno la Regione nelle ore centrali della giornata. Il ciclone Mediterraneo “Blas” è il responsabile di questa situazione di maltempo estremo: ha raggiunto la Sardegna meridionale e sta provocando una vera e propria tempesta su Cagliari, dove sta diluviando con appena +15°C in pieno giorno. Accumulati nel capoluogo sardo già 52mm di pioggia, ma la vicina Capoterra è a 69mm con +13°C. Uno scenario tipicamente autunnale, diametralmente opposto al clima mite e soleggiato della vicina Sicilia. Ma la Sardegna meridionale è investita dal cuore di Blas, che in serata risalirà il Tirreno colpendo dapprima l’arcipelago Toscano e poi, nella notte, il mar Ligure determinando una violenta burrasca di venti impetuosi fino a 120km/h e mare forza 9:

Proprio la risalita del ciclone Blas sull’alto Tirreno provocherà, nel pomeriggio-sera di oggi, forte maltempo al Nord/Ovest, in Toscana e sul Lazio. Avremo forti temporali soprattutto nelle zone costiere della Toscana già colpite dai nubifragi delle scorse ore, mentre al Nord i fenomeni precipitativi più abbondanti si concentreranno sul Piemonte dove inizierà una grande nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 1.800 metri di altitudine. All’estremo Sud, intanto, un nuovo ciclone proveniente dalla Libia raggiungerà Malta con temporali molto intensi.

Domani, Lunedì 15 Novembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord/Ovest dove la “coda” del ciclone Mediterraneo Blas si “incastrerà” letteralmente sulle Alpi occidentali a causa delle forti correnti orientali al suolo. Sarà così che le Alpi verranno sommerse da una grandissima nevicata che porterà oltre un metro di neve fresca a Sestriere e nella zona alta di Bardonecchia, oltre che su tutta l’area alpina piemontese:

Nel pomeriggio-sera di Lunedì, mentre il maltempo insisterà ancora al Nord/Ovest e sulle Alpi occidentali continuerà a nevicare copiosamente, il nuovo ciclone di origine africana avrà raggiunto il mar Jonio provocando forti temporali in Calabria, soprattutto jonica, e marginalmente anche sulla Sicilia orientale. Il ciclone Blas, intanto, avrà di nuovo raggiunto la sua posizione originaria a ovest della Sardegna provocando altri forti temporali sull’isola.

La situazione è molto incerta perché queste tempeste Afro-Mediterranee sono particolarmente imprevedibili nella loro entità e traiettoria, ecco perché lo scenario sta cambiando di ora in ora in base all’evoluzione meteorologica in tempo reale. Per evidenziare bene cosa succederà è quindi opportuno il monitoraggio delle carte minuto per minuto, fermo restando che nelle prossime 48 ore l’Italia sarà esposta ad una sorta di “tempesta perfetta” con tutti i fenomeni più estremi come temporali, grandinate, trombe d’aria, forte vento, mareggiate e persino copiose nevicate sulle Alpi occidentali. Per il monitoraggio, consigliamo le pagine del nowcasting meteorologico che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: