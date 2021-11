Allerta Meteo, scuole chiuse mercoledì 10 novembre in alcuni comuni della Sicilia: l’ELENCO AGGIORNATO LIVE

MeteoWeb

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione in Sicilia per domani, mercoledì 10 novembre. Oggi l’Agrigentino è stata la provincia più colpita dal maltempo, che ha provocato allagamenti, frane, smottamenti ed esondazioni. Alla luce della nuova allerta meteo lanciata per domani, i sindaci di alcuni comuni della Sicilia stanno predisponendo la chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, mercoledì 10 novembre 2021:

Agrigento

Canicattì (Agrigento)

(Agrigento) Favara (Agrigento)

(Agrigento) Sciacca (Agrigento)

(Agrigento) Aragona (Agrigento)

(Agrigento) Bivona (Agrigento)

(Agrigento) Santo Stefano di Quisquina (Agrigento)

(Agrigento) Palma di Montechiaro (Agrigento)

(Agrigento) Porto Empedocle (Agrigento)

(Agrigento) Scordia (Catania)

(Catania) Ramacca (Catania)

(Catania) Letojanni (Messina)

(Messina) Mongiuffi Melia (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Roccalumera (Messina)

(Messina) Pagliara (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Alì Terme (Messina)

(Messina) Alì (Messina)

(Messina) Scaletta Zanclea (Messina)

Elenco in aggiornamento.

