Maltempo in Sicilia, punte di 57mm ad Agrigento: strade crollate ed esondazioni – FOTO e VIDEO

La Sicilia centrale è alle prese con forti piogge e temporali che anche oggi stanno provocando danni e disagi. Una delle zone più colpite è quella di Agrigento e aree limitrofe. Oggi, fino a questo momento, ad Agrigento sono caduti 57mm di pioggia. Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno dato origine ad esondazioni e crolli di strade, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

In mattinata, un grosso tornado ha colpito Canicattì, provocando danni come alberi abbattuti e tetti divelti. “Le piogge persistenti stanno causando un notevole aumento del volume d’acqua, difficilmente smaltibile dalla rete fognaria cittadina”, spiegano dal Comune. Mentre l’invito ai cittadini, da parte del sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore con delega alla Protezione Civile, Massimo Muratore, è “a limitare gli spostamenti in particolare nelle zone (sottopassi, attraversamenti di torrenti e zone rischio idraulico) notoriamente soggette ad allagamento e di non sostare sotto cornicioni e alberi”.

Segnaliamo anche 60mm a Sclafani, 57mm a Lascari, 49mm a Polizzi Generosa, 42mm a Mussomeli, 36mm a Prizzi, 33mm a Cammarata, 32mm a Enna, 30mm a Termini Imerese, 29mm a Canicattì, Bivona.

Si segnalano decine di allagamenti tra Enna, Barrafranca, Pietraperzia ed Aidone a causa della pioggia battente che da ore non dà tregua alla provincia. A Barrafranca la scuola Verga è allagata e i Vigili del Fuoco stanno intervenendo su decine di abitazioni nelle quali è entrata l’acqua. Ad Aidone, un albero è caduto su una strada. A Pietraperzia ed Enna tante segnalazioni di infiltrazioni di pioggia che continua a cadere incessantemente.

La strada statale 560 “Di Marcatobianco” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 5 al km 6, a Pietraperzia, per la presenza sul piano viabile di fango e detriti a causa delle intense precipitazioni. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Vicino al capoluogo regionale acqua, detriti e fango hanno invaso le strade dopo l’esondazione di un torrente. A Gangi, sulle Madonie, è esondato il torrente Raino’ e due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni.

