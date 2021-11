Allerta Meteo Toscana: codice giallo per forti temporali nelle aree costiere meridionali

MeteoWeb

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo, valida per tutta la giornata di domani, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone costiere a sud della regione, Arcipelago incluso.

L’ondata di maltempo in arrivo è dovuta a un vortice depressionario sulla Spagna che si muove verso oriente e che interesserà anche l’Italia nella giornata di domani, giovedì 25 novembre. Le piogge saranno diffuse su gran parte della regione, con possibilità di locali temporali sulle zone meridionali, localmente forti su Arcipelago e zone costiere. Previsti anche colpi di vento e grandinate.