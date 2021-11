Maltempo in Sardegna, temporali nel Cagliaritano: forte grandinata imbianca Maracalagonis come fosse neve – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È stata una giornata di piogge e temporali in Sardegna e i fenomeni continueranno anche domani, tanto che è stata diramata un’allerta meteo per alcune zone dell’isola. Tra i dati pluviometrici maggiori di oggi, segnaliamo i 23mm caduti a Carbonia e i 22mm di Oristano. Il fenomeno più rilevante è stata la forte grandinata che si è abbattuta su Maracalagonis (Cagliari), che ha depositato uno strato di bianco al suolo, che sembrava quasi neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Un forte temporale con grandine ha colpito anche Cagliari, pioggia anche a Quartu Sant’Elena e in tutto l’hinterland.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: