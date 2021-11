Austria: bordello offre sauna ‘in compagnia’ a chi si vaccina

MeteoWeb

Il ‘Funpalast‘ è uno dei bordelli piu’ famosi di Vienna che ogni lunedì offre un servizio abbastanza insolito: chiunque si faccia vaccinare contro il coronavirus SARS-CoV-2, avrà un buono per trascorrere 30 minuti all’interno del ‘Sauna club’ in compagnia di una “signorina a scelta”. L’orario delle vaccinazioni è dalle 16 alle 22, è il cliente a decidere quale dei quattro vaccini farsi inoculare e lo ‘speciale coupon’ potra’ essere utilizzato fino alle 4 del mattino.

In Austria solo il 64% della popolazione e’ vaccinato contro il coronavirus SARS-CoV-2 e dallo scorso weekend, sono state introdotte nuove regole per incentivare alla vaccinazione. Per esempio, è consentito solo ai vaccinati e guariti entro i sei mesi di poter consumare nei ristoranti, pernottare in alberghi e ostelli, andare da barbiere e parrucchiere, partecipare a eventi culturali e sportivi con 25 o piu’ persone e salire sugli impianti di risalita per lo sci.