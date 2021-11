Spettacolari immagini da La Palma: una bomba di lava corre velocissima dal vulcano Cumbre Vieja e si ferma a pochi metri da un gruppo di esperti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il geochimico Harri Geiger si trovava sull’isola di La Palma, alle Canarie, negli ultimi giorni di ottobre, assistendo alla potenza del vulcano Cumbre Vieja, in eruzione dal 19 settembre. Il vulcano stava eruttando a quella che sembrava una distanza di sicurezza dall’uomo, eppure mentre Geiger e altri assistevano all’eruzione, un “pezzo” del vulcano è sceso giù dai suoi fianchi, rotolando fino a pochi metri dai loro piedi. Non era semplicemente una roccia: era una bomba di lava.

Le spettacolari immagini riprese da Geiger (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) mostrano la bomba di lava rotolare giù da un lato del vulcano. Nonostante la polvere vulcanica raccolta durante il tragitto, la bomba di lava brillava ancora di un arancione incandescente.

Le bombe di lava non si verificano in ogni vulcano. Secondo l’USGS, questi pericolosi proiettili si verificano solo durante un’eruzione esplosiva, com’è appunto l’eruzione in corso a La Palma. Inoltre, per essere considerata una bomba, il frammento deve essere di almeno 6cm. La bomba di lava ripresa da Geiger era molto più grande di questo, misurando oltre 97cm e con un peso stimato di mezza tonnellata. Inoltre, correva giù dal fianco del vulcano ad una velocità di oltre 56km/h.

Nel corso dell’ultimo mese e mezzo, il vulcano Cumbre Vieja ha stravolto la vita sull’isola di La Palma, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case e distruggendo migliaia di proprietà.

Il Cumbre Vieja non è l’unico vulcano in eruzione in questo momento nel mondo. Circa 4.000km a nord, continua l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, la prima eruzione vulcanica nell’estremo sud-ovest dell’Islanda in quasi 1.000 anni.