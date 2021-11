Covid, Casa Bianca: nessun lockdown per frenare le ondate di contagi, con 90 mila nuovi casi al giorno

MeteoWeb

L’amministrazione Biden ha dichiarato di non volere imporre un lockdown a livello federale per ridurre future ondate di contagi da Covid, come sta accadendo in Europa. Jeff Zients, coordinatore della task force di risposta al coronavirus della Casa Bianca, ha voluto tranquillizare i cittadini: niente lockdown. Il governo federale farà affidamento su vaccini e sulle terapie mediche per evitare chiusure. “Possiamo frenare la diffusione del virus senza dover in alcun modo chiudere la nostra economia” ha ribadito Zients. I nuovi casi di Covid negli Stati Uniti si sono stabilizzati tra 70.000 e 75.000 al giorno per quasi tre settimane a partire dalla fine di ottobre. Nell’ultima settimana i numeri sono cresciuti fino 90.000 al giorno. In 15 stati, secondo i dati del Dipartimento della salute e dei servizi umani, i pazienti con Covid confermato o sospetto stanno occupando più posti letto in terapia intensiva rispetto a un anno prima. Colorado, Minnesota e Michigan detengono il primato dei posti letto occupati.