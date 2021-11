Il Ciclone Blas devasta la Sardegna con violenti temporali: anziano disperso nel Sulcis e alluvione a Cagliari, Pirri travolta dall’acqua [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Il ciclone Mediterraneo “Blas” sta generando una fase di maltempo estremo in Sardegna in queste ore, provocando una vera e propria tempesta sull’area di Cagliari, dove al momento si registrano ben 96 mm di pioggia.

Le precipitazioni abbondanti, che durano ininterrottamente dalla tarda serata di ieri e si protrarranno almeno fino a martedì, stanno causando gravi disagi e allagamenti sia Cagliari che nell’hinterland. Segnalate strade allagate e inagibili, infiltrazioni, crollo di parti di abitazioni e tombini saltati. Centinaia di segnalazioni e richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale.

A Cagliari, il più colpito è il quartiere di Pirri, con via Italia chiusa al traffico a causa dell’acqua che ha superato il livello di guardia. Già nelle scorse ore la statale 554 presentava difficoltà di circolazione, ed ora risulta chiusa in alcuni tratti. Problemi e disagi anche in viale Diaz, viale Trieste e viale Ciusa, mentre anche l’Asse mediano, dove si è registrato anche un incidente stradale, risulta bloccato in alcuni punti.

Un intero paese montano del Cagliaritano, Burcei, è senza elettricità. A Muravera, vicino a Cala Pira, le case sono finite sott’acqua.

Un anziano è attualmente disperso a Sant’Anna Arresi nel sud Sardegna, zona colpita una fortissima ondata di maltempo: l’uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

Passa da gialla ad arancione l’allerta meteo della Protezione civile regionale: “Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis – ha dichiarato all’ANSA il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi – i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l’Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione“.

